Страны-члены МОТ призвали организацию активизировать борьбу с неравенством в сфере труда

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработать новую стратегию борьбы с неравенством, активизировать действия за повышение профессиональных навыков и обучение на протяжении всей жизни призвали Международную организацию труда (МОТ) государства - члены организации в завершение заключительной сессии 109-й Международной конференции труда, сообщили БЕЛТА в Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

На заседании МКТ-2021 были приняты заключения и доклады по двум темам - "Профессиональные навыки и обучение на протяжении всей жизни" и "Неравенство и сфера труда". Документы подготовлены двумя сформированными на трехсторонней основе рабочими группами конференции.

Стратегия в области неравенства и сферы труда предполагает участие всех стран - членов МОТ в сокращении и недопущении неравенства в сфере труда. Они должны обеспечить, чтобы никто не остался в ущемленном положении. Это подразумевает комплексные и согласованные действия по 7 направлениям: содействие созданию рабочих мест, создание равных возможностей, обеспечение надлежащей защиты всем работникам, ускоренный переход от неформальных трудовых отношений к формальным, обеспечение гендерного равенства и недопущение дискриминации, содействие равноправию, многообразию и социальной интеграции, обеспечение всеобщей социальной защиты, содействие торговле и развитию в интересах справедливой глобализации и всеобщего процветания.

Делегаты конференции призвали МОТ укреплять координацию многосторонних усилий и сотрудничества, направленных на преодоление неравенства в ходе восстановления после кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Также была принята резолюция, призывающая МОТ разработать согласованную, всестороннюю, учитывающую гендерные факторы стратегию и план действий в сфере повышения профессиональных навыков и обучения на протяжении всей жизни на период с 2022 по 2030 год. В число таких мер должна входить активизация действий МОТ в этой области, включая усиление информационно-разъяснительной, консультационной и проектной деятельности, расширение обмена передовым опытом и знаниями, обеспечение соответствующих международных трудовых норм, развитие партнерских отношений и сотрудничества с другими организациями, в том числе финансовыми учреждениями.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер подчеркнул важность принятого на июньской сессии МКТ "Глобального призыва к действиям в целях ориентированного на человека восстановления после пандемии COVID-19". Он выразил уверенность, что "продолжением начатого станет созыв в начале будущего года крупного многостороннего политического форума, который даст реальную стратегическую возможность укрепить согласованность действий международной системы в интересах такого восстановления, к которому мы всеми силами стремимся и в котором остро нуждаемся".

В сессии МКТ, проходившей с 25 ноября по 11 декабря в интерактивном режиме, участвовали около 4,9 тыс. делегатов, представлявших правительства, организации работников и работодателей, а также аккредитованные наблюдатели из 181 государства - члена МОТ.

110-я сессия МКТ запланирована на период с 30 мая по 10 июня 2022 года.-0-