Страны ЕАЭС и Китай согласовали проект соглашения об обмене таможенной информацией

18 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегации стран Евразийского экономического союза и Китая на консультациях в Москве окончательно согласовали проект соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Стороны договорились направить проект соглашения для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания", - отметили в пресс-службе.

Документ разрабатывался с 2015 года. "В результате переговорного процесса стороны договорились обмениваться информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, экспортируемых из Китая в государства - члены ЕАЭС и из союза в Китай, а также следующих транзитом через территории участников соглашения", - пояснили в ЕЭК.

Руководитель делегации ЕАЭС, член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов подчеркнул, что информационный обмен позволит обеспечить доверие между торговыми партнерами. "Соглашение об обмене информацией разработано для ускорения процедуры таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенные территории союза и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом, - сказал он. - Стороны также планируют использовать данные о товарах и транспортных средствах международной перевозки, полученные в ходе обмена информацией, для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля. Такой обмен позволит упростить процедуры международной торговли и будет способствовать предотвращению нарушений нормативно-правовых актов в сфере таможенного регулирования, повысит взаимное доверие".

Ожидается, что соглашение будет подписано в 2019 году. Реализация договоренностей будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе таможенные службы КНР и государств - членов ЕАЭС будут обмениваться информацией исключительно о товарах, экспортируемых из стран ЕАЭС в КНР и из Китая в страны союза, а также о транспортных средствах, которые перевозят такие товары. При этом будут определены группы товаров, по которым будет осуществляться обмен информацией. По достижении технической готовности таможенных служб объем информации для обмена увеличится. Планируется расширить номенклатуру товаров, по которым будет осуществляться обмен информацией, представлять китайской стороне сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки, вывозимых из ЕАЭС в третьи страны транзитом через таможенную территорию КНР, а также в Китай транзитом через таможенную территорию союза. От КНР будет поступать аналогичная информация.

"КНР станет второй страной, с которой ЕАЭС начнет обмениваться таможенной информацией. Ранее союз договорился об аналогичном электронном обмене с Вьетнамом в рамках действующего соглашения о свободной торговли", - добавили в ЕЭК.-0-