Страны ЕАЭС находятся в разной степени готовности к введению электронных автопаспортов - Малкина

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза находятся в разной степени готовности к введению электронных паспортов транспортных средств. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК 18 сентября рассмотрел вопрос о переходе к электронным паспортам транспортных средств, - сказала Ия Малкина. - Государства союза должны перейти на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября, но на сегодняшний день стороны находятся на разных этапах развития этих систем. Наибольшую готовность к использованию электронных паспортов транспортных средств показывает российская сторона. В данный момент на площадке ЕЭК идет обсуждение вопросов взаимодействия между странами".

Ия Малкина добавила, что этот вопрос вновь будет вынесен на ближайшее заседание Совета ЕЭК.-0-