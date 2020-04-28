Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

28 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян сообщил о согласовании всеми странами союза евразийской межгосударственной программы в названной сфере. Ее теперь должен рассмотреть Совет ЕЭК, а затем утвердить - Евразийский межправительственный совет на уровне глав правительств", - отметили в пресс-службе.

Разработка документа стала возможна благодаря инициативе белорусских, российских и казахстанских предприятий, являющихся участниками Евразийской технологической платформы "Космические и геоинформационные технологии - продукты глобальной конкурентоспособности". "После поручения президентов наших стран над разработкой межгоспрограммы в течение года бок о бок трудились представители космических ведомств и ведущих производителей космической техники союза. В итоге готов действительно качественный и проработанный документ с заделом на перспективу", - отметил министр ЕЭК.

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый, высокоточный, оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. "Сегодняшние технологии позволяют предложить уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата, - констатировали в ЕЭК. - С помощью спутников оценивают, в частности, состояние посевов, характеристики почв, анализируют, как лучше обрабатывать сельхозрастения, чтобы достичь максимальных урожаев на конкретном поле. Спутники помогают понять, как развиваются во времени те или иные агрокультуры в разных регионах Земли. Порядка 80% информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса. Спутниковые методы позволяют составлять карты лесов, оперативно выявлять пожары и оптимизировать работу по их тушению. Возможности систем наблюдения за планетой из космоса постоянно растут".

Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. "Планируется, что уже в этом году их число будет доведено до 1200-1300. И уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка", - подчеркнули в ЕЭК.

Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. На первом предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС. "В результате увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. Соответственно возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке", - заявили в ЕЭК.

На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал - банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств союза.-0-