Страны ЕАЭС рассматривают несколько сценариев снижения тарифов на роуминг

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза изучают несколько сценариев для решения вопроса о справедливых тарифах на роуминг в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина совещания руководителей антимонопольных (конкурентных) ведомств стран ЕАЭС.

"Произошел обмен мнениями об установлении справедливых тарифов в международном роуминге на территориях государств - членов ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Участники рассмотрели несколько сценариев решения вопроса, в том числе проект плана мероприятий, предусматривающего взаимное снижение межоператорских роуминговых тарифов, формирование обновленных роуминговых тарифов, отмену платы за входящие голосовые вызовы в роуминге, выработку мер по предупреждению и пресечению фрода при пропуске международного трафика".-0-