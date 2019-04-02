Страны ЕАЭС смогут оперативно обмениваться данными о лекарствах и медизделиях

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение о введении в действие трех процессов межгосударственного (трансграничного) электронного взаимодействия в сферах технического регулирования, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"За счет использования принятых общих процессов будет организован оперативный электронный обмен между уполномоченными органами в сферах здравоохранения и оценки соответствия и комиссией в целях формирования и ведения единых реестров зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий ЕАЭС, выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии", - отметили в ЕЭК.

Введение в действие этих процессов будет способствовать эффективному выполнению мероприятий по регистрации, экспертизе и мониторингу безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий. Производители и дистрибьюторы получат доступ к общему рынку ЕАЭС, потребители - доступ к актуальной и достоверной информации, которая будет размещаться на портале ЕАЭС.

"Формирование общих информационных ресурсов является необходимым условием для обеспечения обращения в рамках ЕАЭС лекарственных средств и медицинских изделий надлежащего качества, оценки соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-