Страны ЕАЭС усиливают контроль за распространением коронавируса

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главные государственные санитарные врачи стран Евразийского экономического союза усиливают контроль за распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося в Москве очередного заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС, в котором приняли также участие представители Узбекистана и Таджикистана.

"Участники заседания обсудили текущую ситуацию в странах союза, связанную с выявленными случаями заболевания, реализацию государствами ЕАЭС противоэпидемических мероприятий по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции, - проинформировали в пресс-службе. - Они подчеркнули важность обмена информацией о транзитных пассажирах или лицах, контактировавших с заболевшими".

Учитывая глобальное распространение новой коронавирусной инфекции, председатель совета, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность пересмотра тактики действий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Она сообщила, что на территории России в дополнение к уже принимаемым мерам будет усилен контроль за лицами, которые обращаются за помощью в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ и находятся в зоне риска.-0-