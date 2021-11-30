Страны ЕАЭС ведут исследования по разработке вакцин и тест-систем в отношении COVID-19

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза проводят совместные научные исследования в целях разработки вакцин и диагностических тест-систем в отношении инфекционных заболеваний, включая исследования по COVID-19. ОБ этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Коллегии ЕЭК.

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко доложил на заседании о том, как реализуется комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия против COVID-19. "На сегодняшний день страны ЕАЭС обеспечили взаимный обмен информацией об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и проводимых противоэпидемических мероприятиях, - отметили в пресс-службе. - Проводятся совместные научные исследования в целях разработки вакцин и диагностических тест-систем в отношении инфекционных заболеваний, включая исследования по COVID-19. Осуществляется проведение совместных учений специалистов профильных организаций с целью отработки мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний".

В рамках реализации этого плана приняты рекомендации Коллегии ЕЭК по обеспечению проведения профилактических мер при движении грузовых автотранспортных средств по маршрутам зеленых коридоров, при возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения и авиапассажирских перевозок в гражданской авиации. Разработаны рекомендации, регламентирующие согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и по лабораторной диагностике коронавирусной инфекции COVID-19.

"Реализация в странах союза мероприятий комплексного плана способствовала более эффективному контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и повысило потенциал систем здравоохранения для принятия ответных мер при появлении новых инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Комплексный план краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на планомерное укрепление системы общественного здравоохранения, наращивания потенциала в области обеспечения готовности эпидемиологического надзора и разработки эффективных средств диагностики и вакцин против COVID-19 был утвержден в 2020 году распоряжением Евразийского межправительственного совета.-0-