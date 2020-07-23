Страны ЕАЭС вырабатывают критерии для возобновления транспортного сообщения

23 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза вырабатывают критерии для возобновления транспортного пассажирского сообщения между государствами - членами ЕАЭС. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня руководители санэпидслужб стараются определить критерии, которые говорили бы о том, что уже можно сообщение (авиационное и железнодорожное. - Прим. БЕЛТА) возобновлять, - сказал Виктор Назаренко. - Эти критерии вырабатываются, есть практические наработки у каждой страны. Но чтобы выйти на пять стран, они должны быть согласованы".

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