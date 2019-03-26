Страны ОБСЕ договорились укреплять сотрудничество для противодействия экстремизму и терроризму

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОБСЕ считают важным укрепление международного сотрудничества для более эффективного противодействия распространению экстремизма и радикализации, а также предотвращения террористической деятельности. Об этом шла речь во время международной контртеррористической конференции "Обзор усилий по предотвращению и борьбе с терроризмом, а также насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущим к терроризму, в регионе ОБСЕ", которая проходит 25-26 марта в Братиславе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Фото МИД Беларуси

Беларусь на конференции представляет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. Выступая в качестве основного докладчика на сессии открытия конференции, дипломат проинформировал об опыте Беларуси по выявлению и предупреждению распространения экстремизма и радикализациии, пресечению террористической деятельности, а также устранению причин и условий, способствующих ее осуществлению.

"На мероприятии была рассмотрена проблематика прогресса в международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом и внедрения передового опыта в регионе ОБСЕ, координации действий между правительствами и гражданским обществом, создания механизмов обращения за помощью и программ по реабилитации и реинтеграции", - отметили в МИД.

Bо время конференции Олег Кравченко провел встречи c диpектоpoм oфиca Генеральнoгo секретаря ОБСЕ Полом Беккерсом, координатором ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам Расой Остраускайте, исполняющим обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерием Семериковым, заместителями министров иностранных дел Словакии, России и Армении, представителями Государственного департамента США и Европейской службы внешних действий.

Олег Кравченко также встретился с Генеральным секретарем (первым заместителем министра) Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнесом Петерликом. Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, а также тематику развития диалога Беларуси с Европейским союзом.-0-