Страны ОДКБ намерены провести консультации по вопросам биологической безопасности

29 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности планируют провести консультации по вопросам биологической безопасности. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня заседания Постоянного совета организации.

"Постоянный совет обсудил вопрос о проведении консультаций экспертов заинтересованных ведомств государств - членов ОДКБ по разработке соответствующих документов по вопросам биологической безопасности", - проинформировал пресс-секретарь.

Основное внимание на заседании было уделено проекту плана мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся 2 декабря, и выполнению приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном на период председательства в ОДКБ. "Принято решение направить документ в министерства иностранных дел государств - членов ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

На заседании было также продолжено обсуждение проектов политических заявлений, касающихся борьбы с терроризмом, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения, усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире. "Работа над указанными проектами документов продолжится на следующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ в 2021 году", - уточнил пресс-секретарь.

Последнее в нынешнем году заседание Постсовета ОДКБ прошло в режиме видеоконференции под председательством Постоянного представителя Таджикистана Хасана Султонова. В мероприятии также принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-