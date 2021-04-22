22 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Страны ОДКБ намерены провести международный форум обеспечения коллективной безопасности "Интерполитех". Эта тема обсуждалась на заседании рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ, которое состоялось с 20 по 22 апреля в Объединенном штабе ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Принципиальную поддержку получил проект замысла организации базового конгрессно-выставочного мероприятия ОДКБ - международного форума обеспечения коллективной безопасности "Интерполитех", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, организация такого мероприятия позволит объединить в формате ОДКБ одновременно на одной площадке целый комплекс программ: научно-деловую, выставочную, демонстрационную, конкурсную, культурно-художественную и спортивную. "В рамках их могут быть организованы международные конференции по вопросам обеспечения международной безопасности, мероприятия по линии действующих при уставных, рабочих и вспомогательных органах ОДКБ координационных советов и рабочих групп, национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий государств - членов ОДКБ и третьих стран, а также культурные и спортивные мероприятия", - отметил Владимир Зайнетдинов.

"Участники заседания обсудили ход реализации решений прошедшего в ноябре 2020 года XVIII заседания МКВЭС, а также рассмотрели ряд важных вопросов, которые в последующем войдут в проект повестки дня XIX заседания МКВЭС в сентябре в Беларуси, - проинформировал пресс-секретарь. - При этом существенная часть рассмотренных проектов документов окончательно согласована и приобрела завершенную редакцию".

В частности, согласован ряд проектов решений МКВЭС по дальнейшему развитию вопросов взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ, а также в области стандартизации вооружения и военной техники.

"Рассмотрен и в целом поддержан подготовленный Минобороны России (заказчик-координатор) проект технико-экономического обоснования совместной НИОКР по разработке комплекса средств автоматизации в сфере каталогизации продукции военного назначения", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-