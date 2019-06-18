Страны ОДКБ обменяются опытом контроля за безвизовым въездом иностранцев

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией пройдет 20 июня в кыргызстанском городе Чолпон-Ата, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Участники мероприятия намерены обсудить состояние миграционной ситуации в государствах ОДКБ и эффективность проводимых мероприятий по противодействию незаконной миграции, концептуально определиться о дальнейшей работе по проекту соглашения о сотрудничестве государств Организации Договора о коллективной безопасности в области противодействия незаконной миграции, а также рассмотреть итоги проведения региональной операции ОДКБ "Нелегал" и назначить секретаря координационного совета.

"Кроме того, на заседании запланировано обменяться имеющимся в государствах - членах организации опытом по осуществлению контроля за въездом, пребыванием и выездом иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, по противодействию использованию мигрантами фиктивных браков с целью своей легализации на территории государств - членов ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-