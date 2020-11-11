Страны ОДКБ обменялись опытом борьбы с COVID-19 в вооруженных силах

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители государств ОДКБ обменялись опытом организации противоэпидемических мероприятий в вооруженных силах стран - участниц организации в условиях распространения COVID-19. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

В Центре кризисного реагирования ОДКБ состоялась научно-практическая конференция "Актуальные вопросы медицинского обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ в совместных операциях" с представителями военно-медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ. "Особое внимание участники конференции уделили обсуждению вопросов и обмену опытом в организации противоэпидемических мероприятий в вооруженных силах государств - членов ОДКБ при распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19, особенностям медицинского обеспечения совместных учений войск (коллективных сил) ОДКБ в условиях сложной по инфекции санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

На конференции были затронуты вопросы наращивания возможностей медицинской службы за счет включения в состав войск (коллективных сил) ОДКБ медицинских подразделений. "Планируется усилить Коллективные миротворческие силы ОДКБ медицинским отрядом специального назначения, а в последующем проработать вопрос формирования сводного медицинского отряда с включением в его состав специалистов государств - членов ОДКБ, - отмечается в сообщении. - Рассмотрены условия, оказывающие влияние на организацию медицинского обеспечения войск (сил) в военных конфликтах современности, вопросы организации оказания хирургической помощи в военных конфликтах, а также использование симуляционного оборудования при обучении оказанию первой помощи".

Подводя итоги мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что специалистам удалось обсудить актуальные вопросы медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, наметить пути совершенствования и развития взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения.

В конференции, прошедшей в формате видео-конференц-связи, приняли участие руководители медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты государств - членов ОДКБ, представители Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова Министерства обороны России.-0-