Страны ОДКБ обсудили перспективы развития сил и средств радиоэлектронной борьбы

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первое заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы состоялось сегодня в Москве в Объединенном штабе ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович. Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров напомнил, что рабочая группа создана решением Совета министров обороны от 4 сентября 2020 года по инициативе Объединенного штаба ОДКБ для консолидации усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств - членов ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы. Работа проводится в интересах компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ и нацелена на повышение эффективности применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. "Участники заседания заслушали информацию начальника управления планирования применения войск (коллективных сил) ОДКБ - заместителя начальника центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева о перспективах развития силового потенциала ОДКБ. Представитель штаба Воздушно-десантных войск России выступил с информацией о силах и средствах радиоэлектронной борьбы, выделяемых в состав войск (коллективных сил) ОДКБ. На заседании обсуждены перспективы развития сил и средств радиоэлектронной борьбы в вооруженных силах государств - членов ОДКБ, а также перспективы обучения военнослужащих - специалистов радиоэлектронной борьбы вооруженных сил государств - членов ОДКБ в учебных заведениях Министерства обороны РФ", - рассказал пресс-секретарь. В заседании под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина приняли участие руководители и представители профильных структур оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также Секретариата ОДКБ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!