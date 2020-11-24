Страны ОДКБ обсуждают проект соглашения о техническом и медицинском обеспечении коллективных сил

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности обсуждают проект соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) ОДКБ. Об этом проинформировал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сегодня на заседании рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Выступая на тему совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал участников заседания о ходе внутригосударственного согласования проекта соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Документ разрабатывается в целях правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

На заседании обсуждены вопросы оплаты воинских железнодорожных перевозок по территории государств - членов ОДКБ при подготовке и проведении совместных учений в формате ОДКБ, организации ремонта и восстановления вооружения и военной техники войск (коллективных сил) ОДКБ, а также результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ "Эшелон-2020".

В мероприятии, состоявшемся в режиме видеоконференции под руководством председателя рабочей группы, заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, приняли участие заместители министров обороны Беларуси, Казахстана, Таджикистана, заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызстана, заместитель начальника тыла Вооруженных сил Армении.-0-