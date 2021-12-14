Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил и средств коллективной безопасности на 2023 год

14 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год состоялись сегодня на базе Объединенного штаба ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе штаба.

"С учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению, - проинформировали в пресс-службе. - Согласованы предварительные сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной подготовки на 2023 год".

Согласованный проект плана будет направлен в государства - члены ОДКБ на внутригосударственное согласование.

В консультациях в режиме видеоконференции приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, а также подразделений специального назначения органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии), органов безопасности и специальных служб, органов, уполномоченных сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.-0-