Страны ОДКБ провели консультации по подготовке сил коллективной безопасности

15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации по вопросам организации мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2021 году состоялись сегодня в Объединенном штабе ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владиcлав Щегрикович.

Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в 2021 году в вопросах совместной оперативной и боевой подготовки Центральноазиатский регион является направлением сосредоточения основных усилий. Были рассмотрены вопросы организации совместной деловой игры Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ. Участники консультаций обсудили предложения Генерального штаба Вооруженных Сил Таджикистана об организации специальных учений "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", совместного учения "Взаимодействие-2021", а также информацию представителя командования Центрального военного округа Вооруженных Сил России об организации совместного учения "Нерушимое братство - 2021".

"По итогам консультаций стороны достигли договоренности руководствоваться при подготовке совместных и специальных учений разработанным Объединенным штабом ОДКБ планом оперативно-стратегической задачи для проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021", - проинформировал пресс-секретарь.

В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата ОДКБ и Объединенного штаба ОДКБ.-0-