Страны ОДКБ провели консультации по вопросам разоружения

4 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегации стран ОДКБ сегодня в Москве провели консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями и разоружения". Об этом говорится в информации, размещенной на сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Участники консультаций сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. "Подтверждена готовность государств - членов ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, а также в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности", - отмечается в сообщении.-0-