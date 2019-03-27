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Страны ОДКБ проводят деловую игру по предотвращению кризисных ситуаций

Общество 27.03.2019 | 18:24
Фото ОДКБ
Фото ОДКБ

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Центре кризисного реагирования ОДКБ 28 марта под руководством и.о. Генерального секретаря организации Валерия Семерикова пройдет заключительный этап совместной деловой игры по выработке решений, направленных на предотвращение и урегулирование кризисных ситуаций в зоне ответственности организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Первый и второй этапы деловой игры состоялись 26-27 марта. "Сегодня во время второго этапа были заслушаны предложения руководителей рабочих групп Центра кризисного реагирования и оперативных групп государств - членов ОДКБ по задействованию миротворческого потенциала ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в условном государстве, являющимся членом организации, - проинформировал пресс-секретарь. - Были представлены проекты документов по выработке мер политического, дипломатического и военного характера с учетом необходимости проведения миротворческой операции, предусматривающей разведение конфликтующих сторон, прием, размещение большого количества беженцев и оказание им гуманитарной помощи".

Одним из элементов заключительного этапа станет заседание Постоянного совета ОДКБ, которое впервые состоится в Центре кризисного реагирования организации. "Во время заседания участниками деловой игры будут представлены выводы из условной военно-политической обстановки в зоне эскалации напряженности. Опираясь на них, члены Постоянного совета рассмотрят проекты решений Совета коллективной безопасности, а также советов министров иностранных дел и обороны, Комитета секретарей советов безопасности организации по урегулированию кризисных ситуаций в нескольких регионах коллективной безопасности", - рассказал Владимир Зайнетдинов.

В совместной деловой игре принимают участие сотрудники Секретариата ОДКБ, представители Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов организации. "Отработанные в ходе игры материалы послужат основой для подготовки и проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019", которое запланировано на осень этого года", - добавил пресс-секретарь.-0-

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