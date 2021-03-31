Страны ОДКБ согласовали план операции "Нелегал"

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Согласован план проведения региональной операции ОДКБ "Нелегал" по противодействию незаконной миграции на 2021 год. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня в режиме видеоконференции под председательством секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой заседания международного штаба региональной операции ОДКБ "Нелегал".

"Представители национальных штабов государств - членов организации предметно обсудили замысел операции под условным наименованием "Нелегал-2021" и согласовали сроки проведения этапов активных мероприятий в текущем году, - отметил пресс-секретарь. - Кроме того, в ходе заседания рассмотрены и согласованы меры координации взаимодействия в процессе операции, определены каналы связи и порядок обмена информацией, а также подготовки и направления ответов на возможные запросы взаимодействующих сторон".

По итогам работы штаба было принято решение представить согласованный план проведения операции "Нелегал-2021" на подпись генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю и председателю Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.-0-