Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020"

13 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран ОДКБ сегодня в Москве на заседании международного штаба операции "Нелегал" согласовали план проведения в 2020 году региональной операции по противодействию незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в секретариате организации.

В качестве приоритетной цели операции обозначена работа по пресечению преступной деятельности организованных групп и сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции. Кроме того, определена задача по выявлению преступных группировок, использующих каналы незаконной миграции в интересах террористических и экстремистских организаций, в особенности в целях доставки боевиков и сопровождающих их лиц в зоны вооруженных конфликтов и их последующей эвакуации из них.

Согласованный план проведения операции "Нелегал-2020" будет представлен на подпись генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю и председателю Координационного совета руководителей компетентных органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, первому заместителю министра внутренних дел России Александру Горовому.

На заседании были подведены итоги проведенной в прошлом году в формате ОДКБ операции "Нелегал-2019". В результате скоординированных действий компетентных органов государств - членов ОДКБ во время операции возбуждено 6 тыс. 738 уголовных дел за организацию незаконной миграции, пресечено свыше 159 тыс. нарушений миграционного законодательства. В частности, в России были задержаны 174 иностранца, прибывших в страну по персонифицированной карте зрителя на чемпионат мира по футболу в 2018 году и не выехавших из РФ в установленные сроки.

В период операции в административном порядке выдворены из государств - членов ОДКБ 8 тыс. 378 иностранных граждан и задержаны 1 тыс. 342 лица, находившихся в розыске. Подразделениями финансового мониторинга Беларуси и России выявлено 2 тыс. 650 подозрительных финансовых операций, проведенных иностранными гражданами, на сумму свыше $91 млн. Информация по ним направлена в правоохранительные органы.

Кроме того, во время операции "Нелегал-2019" возбуждено 2 тыс. 200 уголовных дел за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 238 уголовных дел за незаконный оборот оружия, 179 дел за попытки незаконного пересечения государственной границы и 51 дело по преступлениям экстремистской направленности и террористического характера.-0-