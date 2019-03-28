Страны ОДКБ в формате деловой игры отработали механизмы кризисного реагирования

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Центре кризисного реагирования ОДКБ под руководством исполняющего обязанности генерального секретаря организации Валерия Семерикова прошел заключительный этап совместной деловой игры, целями которой стали оценка военно-политической и военно-стратегической ситуации в Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах и выработка решений, направленных на предотвращение и урегулирование возможных кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Вся созданная обстановка, как и название государств - членов организации, были условными", - подчеркнул пресс-секретарь.

Валерий Семериков в своем выступлении отметил, что особенностью совместной деловой игры ОДКБ является введение в действие механизмов кризисного реагирования одновременно в двух регионах коллективной безопасности. "При этом каждая кризисная ситуация имеет свои причины возникновения, свой характер и зачастую стремительные тенденции развития. Все их мы старились учесть, чтобы обеспечить эффективное реагирование на возникшие вызовы и угрозы", - сказал он.

В соответствии с оперативным заданием и оперативной обстановкой были отработаны необходимые аналитические материалы и проекты решений уставных органов ОДКБ. "Перед направлением на рассмотрение уставных органов организации подготовленные по игре документы были в установленном порядке рассмотрены Постоянным советом ОДКБ", - сообщил Валерий Семериков.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал, что отработанные на деловой игре проекты решений будут использованы при разработке замысла совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019". Он напомнил, что основные учения с участием Коллективных сил ОДКБ запланированы на сентябрь и октябрь нынешнего года и пройдут на территории Беларуси, России и Таджикистана.

Сегодня были представлены доклады руководителей рабочих групп Центра кризисного реагирования ОДКБ по политическим, дипломатическим мерам и мерам военного характера с учетом необходимости проведения операции по поддержанию мира в условном государстве. Операция, в частности, предусматривает отработку действий по разведению конфликтующих сторон, приему и размещению большого количества беженцев, а также по оказанию им гуманитарной помощи.

"Одним из элементов заключительного этапа деловой игры стало заседание Постоянного совета ОДКБ, которое впервые состоялось в Центре кризисного реагирования ОДКБ, - добавил пресс-секретарь. - Во время заседания постоянные и полномочные представители государств - членов ОДКБ рассмотрели проекты решений Совета коллективной безопасности, а также советов министров иностранных дел и обороны, Комитета секретарей советов безопасности организаций, направленных на урегулирование кризисных ситуаций".-0-