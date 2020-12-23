Страны СНГ активизируют сотрудничество в борьбе с неинфекционными заболеваниями и COVID-19

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и информатизации здравоохранения государств Содружества состоялось в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

Участники мероприятия подвели итоги деятельности Сети институтов за 2020 год и обсудили предложения государств СНГ для включения в проект плана основных мероприятий на 2021 год. В частности, особое внимание в будущем году планируют уделить вопросам профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями, а также ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и новой коронавирусной инфекцией. Намечено проанализировать итоги выполнения плана мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников Содружества Независимых Государств" на 2020-2021 годы.

Кроме того, запланирован перевод на русский язык международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Это позволит ускорить внедрение этой классификации в государствах СНГ.

Участники мероприятия также обсудили ход выполнения решений и поручений совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Очередное заседание состоится в феврале 2021 года.-0-