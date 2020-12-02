Страны СНГ активизируют взаимодействие в области предупреждения и реагирования на ЧС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран СНГ рассмотрели проекты Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера и Положения о базовой организации государств Содружества по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Заседания экспертных групп состоялись 1 декабря в режиме видео-конференц-связи. В них участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Проект соглашения нацелен на формирование на пространстве Содружества системы мониторинга и реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера. Документ регламентирует порядок оказания помощи по ликвидации ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических формирований на территориях стран СНГ.

Эксперты решили направить проект соглашения в государства для внесения замечаний и предложений.

Статус базовой организации стран Содружества в этой сфере предлагается придать Российскому научно-исследовательскому противочумному институту "Микроб". Институт является ведущим учреждением, осуществляющим научно-методическое руководство, координацию и экспертизу фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по актуальным проблемам чумы и других особо опасных инфекционных болезней, занимается подготовкой кадров, разработкой методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, а также производит необходимые для этого препараты. С 2000 года "Микроб" является ведущей базовой площадкой для работы Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ.

Эксперты согласовали проект Положения о базовой организации и решили внести его в установленном порядке на заседание Экономического совета СНГ.-0-