Страны СНГ будут обмениваться информацией о поддержке туризма в условиях COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы госуправления в области туризма стран - участниц Содружества Независимых Государств будут регулярно обмениваться информацией о мерах по поддержке национальных туристических отраслей в условиях пандемии COVID-19. Решение об актуальности таких контактов было принято на заседании рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств Содружества, первое заседание которой прошло сегодня по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. По их мнению, обмен опытом поможет преодолеть последствия кризиса на рынке туристических услуг, вызванного пандемией.

"На заседании отмечалось, что в государствах СНГ принимаются масштабные комплексные меры по поддержке туротрасли, в числе которых финансовая помощь туристическим организациям (субсидии, гранты и беспроцентные кредиты для поддержки ликвидности компаний), субсидирование зарплат сотрудников, налоговые каникулы, льготы и отсрочки, коммуникационные и маркетинговые кампании для формирования отложенного спроса и продвижения туристских дестинаций", - рассказали в пресс-службе.

В условиях ограничений из-за COVID-19 отрасль получила неоценимый опыт активного использования онлайн-формата для проведения туристических форумов и конференций. В частности, в сентябре 2020 года в Ташкенте онлайн прошел Туристический форум государств СНГ во время Недели деловых инициатив. А в ноябре прошлого года впервые по видео-конференц-связи было проведено заседание Совета по туризму.

Членам рабочей группы было рекомендовано содействовать информированию заинтересованных национальных туристических организаций об опыте стран Содружества в принятии ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и мер поддержки туризма, а также использовать свои контакты для оперативного решения вопросов, связанных с взаимодействием в туристической сфере заинтересованных государств.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в мае, накануне очередного заседания Совета по туризму государств СНГ.-0-