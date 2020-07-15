Страны СНГ доработали проект концепции виртуального музея культурного наследия

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта положения о виртуальном музее культурного наследия государств СНГ. Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие члены рабочей группы и представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. Члены рабочей группы обсудили и доработали проекты концепции виртуального музея культурного наследия государств СНГ и плана основных мероприятий по его созданию и развитию. Материалы заседания направят членам Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ, которые рассмотрят проекты документов на своем очередном заседании.

Инициатива создания виртуального музея принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву (страна председательствует в СНГ в нынешнем году). Цель проекта - объединить материальное культурное наследие государств Содружества в едином виртуальном музее в интернете, где будут представлены наиболее интересные объекты культурного наследия на едином сетевом портале. Будет создана возможность организовать виртуальные тематические экскурсии по археологическим и архитектурным объектам, в том числе научно восстановленным в 3D-пространстве, достопримечательностям, памятникам и музеям. Виртуальный музей также будет наполнен сквозными экскурсиями, посвященными выбранной тематике, которые показывают как связь, так и различия в культурных особенностях стран.

Для популяризации музея на основе его контента планируют создать выездные экспозиции с использованием технологии дополненной реальности, что позволит оживить пространство, соединив виртуальные объекты с реальной экспозицией или выставочным пространством. Такая экспозиция может быть легко транспортирована и представлена в различных городах государств Содружества, причем одновременно.

Интерфейс и контент виртуального музея планируют разработать на русском языке и государственных языках стран СНГ, а также на английском и, по возможности, других языках. "Отсутствие языковых барьеров при формировании экспозиций - ключевой момент обеспечения доступности виртуального музея СНГ для широкой аудитории", - отметили в пресс-службе.-0-