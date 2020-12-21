Страны СНГ намерены активизировать сотрудничество в области физкультуры и спорта

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации стратегии развития сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы прошло сегодня в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Эксперты доработали проект плана, который будет направлен в страны Содружества для внутригосударственного согласования, после чего его планируют внести на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ. План состоит из десяти разделов, предусматривающих, в частности, мероприятия по совершенствованию государственного и общественного управления в области физической культуры и спорта, развитию массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, поддержке клубной системы организации физкультурно-оздоровительной работы с населением.

Обширный раздел посвящен мероприятиям для развития спорта высших достижений, олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурдлимпийского) и специального олимпийского движений, совершенствования подготовки национальных и сборных команд стран Содружества. Запланировано проведение Игр стран СНГ, а также большого количества турниров и соревнований по национальным видам спорта.

В проекте плана нашли отражение и вопросы научно-методического и медико-биологического обеспечения сферы физкультуры и спорта, предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, переподготовки и повышения квалификации кадров, совершенствования образовательных программ. Помимо этого, планируется развивать материально-техническую базу для физической культуры и спорта и сотрудничество по формированию положительного имиджа этой сферы, пропаганде занятий физической культурой и спортом как важнейших составляющих здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.-0-