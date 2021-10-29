Страны СНГ намерены активизировать взаимодействие в образовательной сфере

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съезд учителей и работников образования государств СНГ прошел 28-29 октября в Душанбе. Темой стало образовательное пространство Содружества Независимых Государств как стратегический ресурс его устойчивого развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В работе шестого съезда приняли участие учителя и представители системы образования из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Приветствие участникам, гостям и организаторам мероприятия направил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В приветствии отмечено, что за годы работы форум приобрел статус авторитетной платформы для обмена опытом и мнениями, где обсуждаются концептуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в образовательной сфере Содружества.

Сергей Лебедев выразил уверенность, что заинтересованное и конструктивное общение профессионалов на педагогическом форуме будет содействовать успешному поиску новых идей в развитии образовательного пространства Содружества, а выработанный участниками съезда итоговый документ окажет значительное влияние на совершенствование сотрудничества стран Содружества в образовательной сфере.

В ходе работы форума его участники подвели итоги выполнения в странах СНГ резолюции пятого съезда, состоявшегося 11-12 октября 2018 года в Бишкеке. Как было отмечено, за минувшие три года национальные системы образования успешно развивались в направлениях совершенствования управления образовательными системами, обновления содержания образования и внедрения инновационных информационных технологий, формирования современной образовательной среды, повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, развития инклюзивного подхода в образовании, а также развития системы воспитательной работы по формированию творческой и социально ответственной личности.

Среди положительных тенденций также отмечены активизация взаимодействия стран СНГ на основе двусторонних и многосторонних соглашений по вопросам образования и возросшая роль базовых организаций в сфере образования в укреплении сотрудничества на пространстве Содружества. На пленарном и секционных заседаниях рассмотрены вопросы обеспечения доступного и качественного образования на всех его уровнях, цифровизации в образовании, использования инновационных подходов в организации воспитательной работы в образовательных организациях стран Содружества, а также активизации партнерских связей между образовательными организациями стран СНГ.

Уделено внимание модернизации педагогического образования и повышению профессиональной мобильности педагогов, унификации и реализации профессиональных стандартов педагога, повышению квалификации педагогических кадров, намечены перспективы развития педагогической науки в странах Содружества. Участники также обсудили тему взаимодействия в сохранении, развитии и распространении русского языка как важнейшего средства интеграции государств СНГ.

Впервые в рамках съезда прошел международный фестиваль педагогического мастерства, который позволил выявить талантливых и успешных педагогических работников государств - участников СНГ в номинациях "Учитель", "Воспитатель" и "Психолог (социальный педагог)".

Событием съезда стало награждение нагрудным знаком "Отличник образования Содружества Независимых Государств" 19 работников системы образования, внесших значительный вклад в развитие общего образовательного пространства СНГ.

Заслушав и обсудив выступления руководителей делегаций государств СНГ, представителей организаций образования всех уровней стран Содружества, экспертов в сфере образования, участники съезда приняли резолюцию, определяющую перспективные направления совместных действий в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере образования.-0-