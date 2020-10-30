Страны СНГ намерены активнее сотрудничать в области ветеринарии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межправительственный совет по сотрудничеству в области ветеринарии государств СНГ провел 42-е заседание в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Исполкоме СНГ.

В заседании приняли участие руководители и полномочные представители государственных ветеринарных служб Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Члены совета доложили об эпизоотической ситуации в государствах СНГ в условиях пандемии и приняли решение взаимно информировать о принятии мер по минимизации негативных последствий, вызванных COVID-19.

Во время заседания были урегулированы замечания по таким значимым для ветеринарных служб стран Содружества проектам документов, как комплекс совместных действий по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельскохозяйственных животных, комплекс совместных действий государств СНГ по вопросам резистентности к антимикробным лекарственным средствам, применяемым в животноводстве, и соглашение об обмене биологическим материалом.

Члены совета приняли положение о рабочей группе по вопросам электронной ветеринарной сертификации на территориях государств СНГ. Участники заседания отметили, что на площадке совета идет конструктивный диалог, который ведет к улучшению ситуации в области ветеринарии государств - участников СНГ и способствует защите территорий от заноса и распространения заразных болезней животных.-0-