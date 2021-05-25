Страны СНГ намерены координировать подходы по принятию Генассамблеей ООН декларации по ВИЧ/СПИД

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в преддверии намеченного на 8-10 июня в Нью-Йорке заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялись консультации представителей компетентных ведомств государств - участников СНГ по проекту Политической декларации по ВИЧ/СПИД. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В консультациях, которые прошли в режиме видео-конференц-связи, участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Исполнительного комитета СНГ. Участники представили свои национальные позиции, подходы и практики, обменялись мнениями по обсуждаемому документу. По итогам выражено общее понимание важности закрепления в декларации принципа уважения национального суверенитета при ее реализации. Представители стран Содружества согласились с необходимостью устранить из проекта не согласованные в ООН термины и концепции, носящие неконсенсусный характер, и предложили продолжить работу над ними на профильных площадках системы ООН.

Участники консультаций решили проинформировать постоянные представительства своих стран при ООН об итогах встречи и предложить учесть их при координации работы по данному вопросу.-0-