Страны СНГ намерены принять меры по развитию детского и юношеского чтения

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах СНГ предлагается разработать программы поддержки детского и юношеского чтения, а также проводить ежегодные мероприятия, направленные на развитие чтения среди детей и молодежи. Данная инициатива была озвучена сегодня на XXVI заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Исполкома СНГ.

Вопрос о мерах по поддержке детского и юношеского чтения был озвучен российской стороной. Отмечалось, что в Российской Федерации разработан проект программы поддержки детского и юношеского чтения. Он предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мер, направленных на повышение читательской активности и развитие культурных и читательских компетенций детей и юношества.

После утверждения программы российская сторона будет готова презентовать ее на очередном заседании Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии в качестве возможного образца для разработки аналогичных программ поддержки детского и юношеского чтения в государствах СНГ.

Представители России также рассказали о прошедшем в середине сентября в Москве международном конгрессе по детской книге, в котором приняли участие представители более чем 50 стран, в том числе из 9 стран СНГ. Программа конгресса включала более 200 мероприятий (презентации, круглые столы), в рамках которых представители стран СНГ имели уникальную возможность ознакомиться с различными мерами поддержки детско-юношеского чтения.

Участники заседания приняли к сведению информацию о государственной политике в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии в Казахстане, подвели итоги XVIII Международного конкурса "Искусство книги" стран СНГ и обсудили подготовку к проведению следующего конкурса. Решено, что в следующем году "Искусство книги" пройдет под знаком Года народного творчества и культурного наследия.

Кроме того, члены межгоссовета обсудили вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий государств СНГ, мероприятий в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения к 30-летию Содружества, деятельности органов отраслевого сотрудничества.-0-