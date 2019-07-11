Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией - Чайка

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией, заявил на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Исполнительном комитете СНГ в Минске генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю, работа в таком широком формате позволит совершенствовать борьбу с коррупцией таким образом, чтобы эта борьба стала еще более плодотворной. Выражаем надежду на конструктивное взаимодействие", - сказал генпрокурор России.

Во время заседания

"Мы видим совет как перспективную площадку для международного взаимодействия. Беларусь последовательно выступает за расширение международного сотрудничества, повышение его эффективности, консолидацию усилий в борьбе с преступностью во всех ее проявлениях", - отметил во время заседания генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"В 2015 году в этом же зале Исполкома СНГ состоялось первое заседание Межгоссовета, в котором приняли участие представители только трех государств: Беларуси, Казахстана и России. Признав необходимость подобного формата в рамках СНГ, к Межгоссовету присоединились Армения и Кыргызстан, - отметил он.- Мы открыты и заинтересованы в совместной работе в достижении конкретных результатов. После общения с генеральными прокурорами ряда стран СНГ очень большую заинтересованность в присоединении к этому совету выражает Узбекистан. Конечно, мы будем только рады этому обстоятельству".

Александр Конюк

Александр Конюк подчеркнул, что тесное взаимодействие стран Содружества в сфере противодействия коррупции позволит минимизировать ее последствия. "Каким путем идти к этой цели, каждое государство определяет самостоятельно, однако опыт соседей и партнеров всегда представляет особую ценность. Есть возможность сблизить подходы, упростить взаимодействие государств-участников. Полагаю, что принятые сегодня решения будут способствовать развитию нашего сотрудничества в выработке единообразных подходов в сфере борьбы с коррупцией", - добавил он.

"Подобные встречи позволяют не только сверить часы по актуальным вопросам, но и провести мозговой штурм, прийти к согласованному мнению о путях решения имеющихся проблем. Белорусские правоохранители всегда могут опереться на коллег из стран СНГ, которые также могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Благодаря постоянному диалогу мы не стоим на месте, совершенствуем и внедряем новые формы работы", - добавил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Валерий Вакульчик

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич высказал уверенность, что проведение заседания будет способствовать обмену опытом, дальнейшему системному согласованному развитию сотрудничества стран СНГ в целях обеспечения скоординированных действий в сфере противодействия коррупции, в углублении и расширении международного сотрудничества государств Содружества.

Иван Носкевич

Как ожидается, сегодня во время пятого заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции участники встречи обсудят десять вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, представление интересов Межгоссовета на восьмой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции в декабре в Абу-Даби. Кроме того, члены Межгоссовета подведут итоги выполнения решений предыдущего заседания, оценят реализацию Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью и Концепции сотрудничества стран Содружества в противодействии коррупции. На заседании также будут обсуждаться международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!", ряд других вопросов.

Участие в заседании принимают главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. Его членами являются руководители уполномоченных компетентных или специализированных органов стран Содружества в сфере противодействия коррупции.-0-

Фото Максима Гучека