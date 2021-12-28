Страны СНГ обсудили вклад электроэнергетики в снижение выбросов парниковых газов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич принял участие в 59-м заседании электроэнергетического Совета СНГ, которое прошло в формате видеоконференции под председательством руководителя совета, министра энергетики России Николая Шульгинова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Участники заседания обсудили вопросы глобальной климатической повестки и проводимой в странах СНГ политики в этой сфере. Как отметил Николай Шульгинов, формат заседания - хорошая площадка для обмена опытом по вопросам декарбонизации электроэнергетики между странами Содружества, которая может стать прочной опорой для снижения выбросов парниковых газов. Выработка согласованных подходов странами СНГ также формирует базу для углубления сотрудничества по климатическим проектам.

В рамках заседания о национальной стратегии по декарбонизации энергетического сектора Беларуси проинформировал заместитель министра энергетики Денис Мороз. Он отметил, что Беларусь с 2016 года является стороной Парижского соглашения. Тогда страна взяла обязательство сократить выбросы парниковых газов до 2030 года не менее чем на 28% по сравнению с уровнем 1990 года. В сентябре 2021 года правительство утвердило новую цель: сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году. В реализацию этой задачи свой вклад должен внести и энергетический комплекс страны.

Государственными программами и отраслевыми программными документами предусмотрено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными энергоисточниками за счет оптимизации режимов их работы, ввода в эксплуатацию двух энергоблоков БелАЭС, увеличения доли возобновляемых источников энергии, своевременного вывода из эксплуатации неэффективного оборудования на объектах электроэнергетики, а также комплексных мероприятий по энергосбережению.

За счет реализации этих направлений планируется сократить выбросы парниковых газов от стационарных энергоисточников в объеме около 7 млн т в год, снизить долю природного газа в производстве тепловой и электрической энергии к 2025 году до 60%, к 2030 году - до 50%, увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме топливно-энергетических ресурсов к 2025 году до 7%, к 2030 году - до 8%, обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов за пятилетку в объеме порядка 310 тыс. т условного топлива.

Денис Мороз отметил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве со странами СНГ в сфере решения вопросов изменения климата и устойчивого развития, а также координации действий по реализации национальных стратегий низкоуглеродного развития и определения общих подходов в формировании системы углеродного регулирования.-0-