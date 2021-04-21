Страны СНГ подтверждают готовность к укреплению международной безопасности

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения прошло сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Состоялся доверительный обмен мнениями по широкому кругу вопросов подготовки и проведения 10-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированной на август 2021 года в Нью-Йорке. Помимо этого обсуждался ряд других актуальных тем, связанных с нераспространением ядерного оружия, контролем над вооружениями и разоружением.

Участники подтвердили готовность государств СНГ и в дальнейшем координировать свои действия и выступать с консолидированных позиций для достижения целей обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности.

Следующее заседание комиссии планируется в Минске в сентябре 2021 года.-0-