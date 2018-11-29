Страны СНГ приступили к разработке программы инновационного сотрудничества на 2021-2030 годы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества приступили к разработке проекта новой Межгосударственной программы инновационного сотрудничества, рассчитанной на 2021-2030 годы, сообщил журналистам заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов перед заседанием Межгоссовета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, передает корреспондент БЕЛТА.

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