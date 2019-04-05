Страны СНГ расширяют культурное сотрудничество

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - участники Содружества Независимых Государств намерены расширять взаимодействие в сфере культуры. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве, планируется принять соглашение о сотрудничестве в области музейного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ внесен Советом по культурному сотрудничеству стран Содружества. Актуальность и необходимость его принятия обусловлена отсутствием нормативного правового акта в рамках СНГ, в котором системно определяется сотрудничество государств Содружества в области музейного дела. Основной целью соглашения является создание благоприятных условий для развития музейно-выставочного обмена на пространстве СНГ.

"Разработчики документа исходили из того, что музей является важнейшим институтом формирования исторической памяти, толерантности и способности к межкультурному диалогу, а музейно-выставочный обмен между государствами - участниками СНГ является значимым фактором сохранения культурной общности народов и фундаментом развития интеграционных процессов в формате Содружества", - отметили в пресс-службе.

В основу статей соглашения положены нормы взаимодействия по актуальным направлениям музейного дела, в том числе определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, обмен опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов, изготовление и обмен электронными копиями музейных предметов.

Ожидается, что принятие документа будет способствовать укреплению взаимодействия государств СНГ в сфере культуры, сохранению лучших традиций сотрудничества в области музейного дела и расширению музейно-выставочного обмена на пространстве Содружества.-0-