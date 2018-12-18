Страны СНГ разрабатывают перечень проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств - участников СНГ, пройдет 19-20 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Инициатором создания перечня стал Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки стран Содружества. Цель документа - определение приоритетных направлений фундаментальных исследований государств СНГ и разработка перспективных научных проектов, соответствующих этим направлениям. В работе над проектом принимают участие Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
"В условиях становления цифровой экономики и формирования инновационного общества на пространстве Содружества актуальным становится совершенствование механизмов сотрудничества государств СНГ в области науки, объединение усилий ученых стран в поиске новых форм взаимодействия в сфере фундаментальных исследований для решения проблем по модернизации национальных социально-экономических систем и повышению уровня благосостояния и качества жизни людей", - отметили в пресс-службе.
В мировой практике широкое распространение получил процесс поиска новых форм и способов взаимодействия в научно-технической сфере, который ознаменовался созданием единых научных и научно-технологических пространств. Подобные объединения стран нацелены на решение проблем, связанных с недостаточным финансированием научных исследований, низким уровнем стимулирования научных кадров, фрагментацией научной деятельности, рассредоточением ресурсов и рядом других проблем, которые было невозможно решить на уровне отдельного государства.
Принятие проекта перечня будет способствовать созданию общего научного пространства и целостного механизма сотрудничества в научной деятельности стран СНГ, формированию единой системы приоритетов в области фундаментальных исследований, что будет содействовать повышению уровня конкурентоспособности научной сферы государств СНГ на мировом рынке.-0-
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