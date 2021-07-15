Страны СНГ решают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по обсуждению вопросов о взаимном признании государствами - участниками СНГ сертификатов (иных документов) вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств СНГ состоялось сегодня в Исполнительном комитете СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома.

Во встрече, которая проводилась по инициативе Министерства здравоохранения Беларуси, приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии.

Участники отметили, что в настоящее время во всех странах Содружества проводится активная вакцинация граждан против COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий проведение прививки. Взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки.

Было решено продолжить детальную проработку данного вопроса.

Кроме того, представители стран Содружества решили обсудить вопрос о создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.-0-