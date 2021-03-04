Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств считают актуальным запуск деятельности Комиссии по правам человека СНГ. Заседание экспертной группы по вопросу создания комиссии состоялось сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В обсуждении по видео-конференц-связи участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Произошел обстоятельный обмен мнениями по теме. "Было подчеркнуто, что начало работы комиссии будет способствовать налаживанию интеграционного взаимодействия по правочеловеческому направлению гуманитарного сотрудничества, послужит укреплению авторитета СНГ как одной из ключевых международных организаций на постсоветском пространстве, в том числе в сфере защиты прав человека, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики", - рассказали в пресс-службе.

Участники заседания отметили, что необходимо проработать организационные и финансовые вопросы деятельности комиссии.-0-

Фото Исполкома СНГ