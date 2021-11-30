Страны СНГ скоординируют подходы на международной арене для противодействия фальсификации истории

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств прошли консультации информационных служб министерств иностранных дел стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз. Участники встречи обменялись мнениями и практическим опытом по информационному сопровождению крупных внутри- и внешнеполитических мероприятий, проводимых в странах Содружества, и взаимодействию со СМИ в современных условиях, наметили шаги по информационному обеспечению значимых событий на пространстве СНГ.

Анатолий Глаз

Отдельной темой консультаций стала координации подходов на международных площадках в контексте противодействия попыткам фальсификации истории.

Алексей Сазонов

Представители информационных служб обсудили возможности реагирования на распространение заведомо ложной информации, рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества между национальными средствами массовой информации, в том числе в различных форматах обмена опытом, подготовки и повышения квалификации кадров.-0-

Фото Андрея Покумейко