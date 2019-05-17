Страны СНГ укрепят сотрудничество в борьбе с преступлениями в сфере IT

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии готовят к ратификации соглашение стран СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, реализация которого призвана повысить эффективность взаимодействия правоохранителей. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Олег Левшунов пояснил, что действующее соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 года потеряло свою актуальность и не позволяет компетентным органам оперативно обмениваться информацией о новых видах преступлений, содержит узкий перечень уголовно наказуемых деяний в сфере информационных технологий. Кроме того, терминология документа не в полной мере соответствует национальным законодательствам стран СНГ.

"Новое соглашение нацелено на обеспечение эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий. В нем предлагается унифицировать понятийный аппарат, расширить направления и формы взаимного сотрудничества", - рассказал депутат. Он уточнил, что речь идет об обмене информацией о преступлениях, формах и методах их предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования, а также о причастных к ним лицах. Страны СНГ договорились проводить скоординированные мероприятия и операции по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий, оказывать друг другу содействие в подготовке и повышении квалификации кадров.

В перечень уголовно наказуемых деяний по соглашению в числе прочего включено нарушение работы компьютерной системы путем несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, создание, использование или распространение вредоносных программ, распространение в интернете порнографии с изображением несовершеннолетнего, а также материалов, признанных в установленном порядке экстремистскими или содержащих призывы к террористической деятельности или оправданию терроризма.

Соглашение подписано на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.-0-