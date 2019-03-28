Страны СНГ укрепят взаимодействие для нейтрализации угроз погранбезопасности

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ продолжат укреплять взаимодействие для своевременной нейтрализации угроз пограничной безопасности. Речь об этом шла сегодня на заседании Совета командующих пограничными войсками Содружества в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Совет оценил обстановку и прогноз ее развития на внешних границах стран Содружества из Центрально-Азиатского региона. "Руководители пограничных ведомств приняли решение о дальнейшем совершенствовании совместных действий в Совете командующих, направленных на своевременную нейтрализацию вызовов и угроз пограничной безопасности государств - участников СНГ", - проинформировали в ГПК.

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Участники заседания обсудили проект программы сотрудничества стран Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, порядок проведения совместных специальных пограничных операций и проект плана совместной работы на следующий год. "Особое внимание они уделили подготовке к проведению эстафеты вдоль внешних границ стран СНГ, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, были рассмотрены вопросы нормотворческой и совместной научно-исследовательской деятельности и принят ряд решений организационного и кадрового характера", - отметили в Госпогранкомитете.

В заседании Совета командующих пограничными войсками приняли участие руководители погранведомств государств-участников, представители его Координационной службы, органов СНГ (Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений), а также Исполкома региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.-0-