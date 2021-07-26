Страны СНГ укрепляют сотрудничество в обеспечении биологической безопасности

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - участники Содружества Независимых Государств укрепляют сотрудничество в области обеспечения биологической безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В этих целях в СНГ разрабатываются проекты заявления глав государств Содружества о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и совместного заявления министров иностранных дел об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Документы были накануне рассмотрены на заседаниях экспертных групп. В их обсуждении приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Принятие документов позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, охрану здоровья от воздействия опасных биологических факторов, а также мониторинг биологических рисков, что относится к приоритетным направлениям государственной политики стран СНГ.

В пресс-службе отметили, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении одобрена 26-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1971 года и вступила в силу 26 марта 1975 года. Она действует бессрочно и является важным элементом системы международной безопасности. В преамбуле конвенции ее участники заявили о решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.-0-