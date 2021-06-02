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02 июня 2021, 19:17

Страны СНГ укрепляют сотрудничество в противодействии COVID-19

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ укрепляют сотрудничество в противодействии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

"Во всем мире нарастают угрозы биологического характера. В 2020 году мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, ставшая для систем здравоохранения настоящим испытанием на прочность.

Уже на самом первом этапе проникновения опасной инфекции в страны Содружества уполномоченные структуры начали выработку совместных мер и путей противодействия ей, активизировали традиционное взаимодействие в данных вопросах. Благодаря открытому обмену информацией между санитарно-эпидемиологическими службами стран СНГ, общим подходам к реагированию на инфекции, традиционной взаимной помощи в наиболее трудные периоды пандемий удалось уже в начале 2020 года сформулировать первоочередные задачи и приступить к их реализации", - рассказали в департаменте.

Важнейшим инструментом такого сотрудничества стал Координационный совет СНГ по проблемам санитарной охраны территорий, который был создан в 2000 году. С начала пандемии COVID-19 совет собирался практически каждый месяц. Это позволило координировать совместные усилия по борьбе с инфекцией, задействовать единые методические подходы с учетом мнения ученых. На постоянной основе был налажен обмен оперативной информацией о состоянии заболеваемости среди населения наших стран, результатах мониторинга за циркуляцией возбудителя, а также новыми данными о вирусе, методах его выявления, используемых лечебных препаратах и средствах профилактики.

В результате сегодня, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку во многих странах мира, включая Европу, ситуация в государствах Содружества контролируемая, заболеваемость сохраняется на низких уровнях. Последовательно восстанавливается транспортное сообщение между нашими государствами, при этом не допускается трансграничное распространение инфекции. Используются современные цифровые решения и, в частности, специальное приложение "Путешествуй без COVID-19". Оно снижает риск предоставления недостоверных сведений и справок о результатах ПЦР-тестирования, повышает скорость и эффективность санитарно-карантинного контроля.

Такая готовность стран СНГ к новой коронавирусной инфекции - это результат совместной работы, начавшейся задолго до пандемии. Наши страны строили и продолжают выстраивать единую региональную систему борьбы с инфекционными угрозами. В результате за последние 5 лет создана сеть мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Она включает 15 профильных учреждений в 8 странах СНГ и 20 мобильных лабораторий в 6 государствах Содружества. Проведено обучение более 400 специалистов по вопросам санитарной охраны территорий. Состоялись десятки совместных научных исследований и экспедиций, в том числе впервые за 35 лет выполнено комплексное обследование природных очагов чумы на территории Армении, Казахстана и Киргизии. В 2019 году организованы учения стран СНГ с использованием мобильных лабораторий, в которых участвовали около 100 специалистов. Осенью этого года такие учения вновь пройдут в России при участии Всемирной организации здравоохранения.

"С инфекциями нельзя бороться в одиночку, поэтому каждая из стран Содружества вносит свой вклад в общее дело. Так, в Российской Федерации накоплены знания и большой опыт в области профилактики и борьбы с эпидемиями, имеются научные, кадровые и производственные возможности. В пандемию COVID-19 страна с готовностью оказывала и продолжает оказывать помощь странам Содружества. Передано более 1 млн отечественных тест-систем, разработано 3 вакцины от коронавируса, в приоритетном порядке осуществляются поставки вакцины в страны СНГ. Более того, Россия единственная в мире делится технологиями производства вакцин. В результате российская вакцина сегодня уже производится в Казахстане и Беларуси. На базе института "Микроб" в Саратове создается центр по подготовке команд быстрого реагирования, - отметили в департаменте. - Российские специалисты совместно с коллегами из стран СНГ оперативно начали комплекс научных исследований нового коронавируса. Выполняются исследования популяционного иммунитета, а также полногеномного секвенирования штаммов, циркулирующих на пространстве Содружества. Обследовано более 13 тыс. добровольцев. Итоги первого этапа этой работы в конце мая подвели белорусские и российские специалисты".

На пространстве СНГ созданы все возможности для устойчивого противодействия инфекционным угрозам. Уже в мае прошлого года на встрече глав правительств СНГ обсуждались вопросы сотрудничества государств в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Им было поручено ускорить работу по согласованию Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ. В итоге данный документ подписан 28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств.

Также было поручено ускорить работу над проектами соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера и положения о базовой организации государств СНГ по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Работа над указанными документами находится в завершающей стадии.

В принятом главами правительств в мае 2020 года заявлении в связи с распространением COVID-19 также содержалось поручение о завершении в приоритетном порядке разработки среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней. Как видно из названия, он направлен не только на противодействие пандемии COVID-19, но имеет большой потенциал и в отношении будущих угроз здоровью людей. Показательно, что этот документ был подписан 28 мая в Минске всеми участниками заседания Совета глав правительств.

Среднесрочный план включает 23 мероприятия по 5 направлениям: укрепление межгосударственного сотрудничества; формирование законодательной и нормативно-методической базы; осуществление информационного обмена; формирование единой системы оперативного мониторинга и развитие научного сотрудничества. Действительно, у специалистов стран СНГ появился стратегический и комплексный документ, наполненный конкретными практическими мерами и подкрепленный финансово. Часть мероприятий плана уже выполняется.

"Нет сомнений, что среднесрочный план будет способствовать дальнейшим интеграционным процессам на пространстве СНГ, сближению методов и подходов к борьбе с инфекциями, а также расширению научного взаимодействия по вопросам эпидемиологии и лабораторной диагностики. Принятые 28 мая в Минске главами правительств СНГ документы санитарно-эпидемиологического характера учитывают реалии современного быстро меняющегося мира и заложат основу для дальнейшего формирования единого эпидемиологического пространства стран СНГ и оперативного реагирования на угрозы биологического характера", - добавили в департаменте.-0-

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