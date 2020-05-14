Страны СНГ выработают совместные рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом и COVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества Независимых Государств выработают совместные рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом и COVID-19. Такая договоренность была достигнута по итогам заседания Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ и Исполнительного комитета СНГ. Эксперты обсудили порядка 10 вопросов, первый был о коронавирусе.

"Участники заседания отметили, что пандемия нового коронавируса COVID-19 охватила весь мир, включая государства СНГ. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом. В этой связи обмен опытом по организации амбулаторной и стационарной помощи, диагностике, наблюдению, лечению и реабилитации пациентов с диабетом и COVID-19 является актуальным, - рассказали в пресс-службе. - Представители девяти государств обменялись личным опытом, обсудили специфику медикаментозной терапии и ведения пациентов, отметив при этом, что течение заболевания у детей имеет свои особенности. Во время дискуссии говорилось о необходимости корректировки подходов к формированию в государствах СНГ Регистра пациентов с сахарным диабетом".

Эксперты сошлись во мнении, что в сложившейся эпидситуации для пациентов с сахарным диабетом очень важной является система организации амбулаторной помощи, в том числе доступность сахароснижающих препаратов, выписка электронных рецептов, организация онлайн-консультаций. Члены экспертного совета предложили выработать совместные рекомендации по данному вопросу, а также обобщить представленную информацию по ведению пациентов с диабетом и COVID-19 и распространить ее в государствах СНГ. Представители Европейского регионального бюро ВОЗ пригласили страны Содружества присоединиться к рандомизированному исследованию "Солидарность".

Участники заседания подвели итоги реализации в 2018-2019 годах Программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета. Срок ее действия - 2016-2020 годы. Эксперты обсудили, чего удалось достичь за это время, а какие вопросы остались нерешенными, определили точки дальнейшего взаимодействия в этом направлении.

Для развития межгосударственного сотрудничества, обмена опытом, активного поиска новых форм и механизмов организации диабетологической помощи, внедрения инноваций в сфере организации медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в 2021 году в Беларуси планируется провести международную конференцию государств СНГ "Сахарный диабет: современные подходы к организации медико-социальной помощи". Участники заседания внесли предложения в программу мероприятия с учетом реалий сегодняшнего дня.

Следующее заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета решено провести в IV квартале.-0-