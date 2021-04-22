Страны СНГ заинтересованы сотрудничать в подготовке кадров для пенитенциарных служб

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятое заседание рабочей группы экспертов Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ состоялось сегодня в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств СНГ, секретариата Совета руководителей пенитенциарных служб.

Рабочая группа обсудила сотрудничество в подготовке кадров для пенитенциарных служб стран Содружества, улучшение информационного взаимодействия уголовно-исполнительных служб при межгосударственном розыске лиц, в том числе за преступления террористического и экстремистского характера. Участники встречи рассмотрели проект рекомендаций по противодействию вербовке и распространению насильственного экстремизма и терроризма в пенитенциарных учреждениях, поделились опытом в обеспечении безопасности в местах лишения свободы, недопущении проникновения туда запрещенных предметов (наркотиков, средств мобильной связи).

Эксперты подчеркнули актуальность совершенствования механизма передачи осужденных к лишению свободы в государства, гражданами которых они являются, согласно соответствующей конвенции, принятой в СНГ в 1998 году. Статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодно количество осужденных, изъявивших желание отбывать наказание в государстве своего гражданства, остается довольно высоким.

Кроме того, представители стран СНГ одобрили предварительный проект повестки дня, обсудили формат и время очередного заседания Совета руководителей пенитенциарных служб. Планируется, что оно состоится в октябре в Кыргызстане при условии улучшения эпидситуации.-0-