Страны Восточной Европы и Центральной Азии подписали заявление о борьбе с тяжелыми инфекционными заболеваниями

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное заявление о расширении доступа к качественным и недорогим лекарствам и методам диагностирования скоординирует усилия стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в борьбе с тяжелейшими инфекционными заболеваниями. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на полях регионального совещания по этим вопросам в странах ВЕЦА, которое завершает свою работу.

Важным событием конференции стало подписание совместного заявления ЮНЭЙДС, Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Европейского регионального бюро ВОЗ, партнерства "Остановить туберкулез", Министерства здравоохранения Беларуси и других стран ВЕЦА. "Минские соглашения направлены на приверженность всех стран Восточной Европы и Центральной Азии тому, чтобы лекарственные препараты для лечения таких тяжелейших инфекционных заболеваний, как туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция, были в наличии и доступны пациентам в каждой из стран. И мы говорим не только о лекарственных препаратах, но и диагностических системах для выявления и мониторирования состояния в процессе лечения и по его итогам", - отметил Валерий Малашко.

Также важным результатом конференции он назвал присоединение Минска к Парижской декларации по борьбе с заболеванием и распространением ВИЧ/СПИД (соглашение подписали мэр Минска Андрей Шорец, заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Тимоти Мартино). "Это станет залогом того, что город будет стремиться к уменьшению инфицирования ВИЧ-инфекцией, созданию здоровьесберегающей среды обитания для горожан и гостей. Соглашение мобилизует и органы исполнительной власти, и трудовые коллективы, и общественные организации", - добавил Валерий Малашко.

Министр подчеркнул, что на площадке конференции прошли и двусторонние встречи, переговоры, на которых многие страны выразили заинтересованность в приобретении белорусских лекарственных препаратов. "Мы поставляем отечественные препараты в 33 страны мира, по концу года будем иметь хороший рост экспорта", - сказал он.

Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Тимоти Мартино отметил важность подписанного в Минске международного заявления. "Документ является программой конкретных действий в регионе. Думаю, при их реализации мы вынесем много уроков, применимых и в других странах", - сказал он. Также он считает, что развитие национального фармпроизводства - крайне важный инструмент борьбы с указанными заболеваниями наряду с другими механизмами. В ходе встречи был отмечен прогресс с момента подписания первого заявления (условно, Минск-1). А через пару лет ожидается подписание уже третьего заявления по итогам реализации мероприятий второго плана действий.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб в свою очередь акцентировала внимание на достигнутой договоренности со странами и международными партнерами о том, чтобы ускорить процесс предоставления лекарственных средств и медицинских технологий, сделать их доступными и гарантированно качественными, обеспечить справедливое их распределение. "А также важна политическая приверженность стран решению этих вопросов, обеспечение финансовой устойчивости программ здравоохранения", - заключила Жужанна Якаб.

В Минске 20-22 ноября проходит Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Мероприятие призвано оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии "ВИЧ и туберкулез: лечение для всех", принятого в ноябре 2016 года.

На открытии третьего дня совещания заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил социальную ориентированность республики и пути преобразования системы здравоохранения, а также зачитал приветствие Президента участникам. Среди них министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка. География участников очень широкая - Армения, Азербайджан, Албания, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония. Приглашены также международные организации, ключевые партнеры, эксперты фармкомпаний, агентств по закупкам.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Европейского регионального бюро ВОЗ и партнерства "Остановить туберкулез".-0-