Стратегия активного долголетия направлена на улучшение качества жизни пожилых людей

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030" предусматривает создание условий для социальной вовлеченности и всестороннего участия пожилых людей в жизни общества. Об этом рассказала сегодня журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси людей старше 65 лет - 15,4%, и этот показатель растет. По прогнозам, доля пожилого населения в 2030 году может составить почти 20%. Общество будет меняться, и это должно учитываться при долгосрочном планировании всех сфер жизнедеятельности. В стратегии разработали основные направления развития общества с учетом демографического старения населения", - сказала Татьяна Федорова.

Основной целью стратегии стало создание таких условий для пожилых граждан, которые помогут эффективно реализовывать их потенциал. Упор будет сделан на адаптации государственных и общественных институтов к старению населения.

Обеспечение защиты прав пожилых граждан, создание условий для их социальной вовлеченности и всестороннего участия в жизни общества стало первой задачей стратегии. Для этого на базах местных исполнительных и распорядительных органов планируют создать советы пожилых граждан. "Таким образом опыт и мудрость пожилых людей будут использоваться на общее благо", - подчеркнула Татьяна Федорова.

Для пожилых людей с желанием продолжать трудовую деятельность после пенсии будут создавать все условия для работы, а также обеспечивать им комфортный уровень дохода. Будет оказываться поддержка экономической активности и предпринимательской деятельности.

Пожилых людей планируют вовлекать в волонтерство и творческую деятельность через создание клубов по различным направлениям. Об активных и энергичных гражданах будут рассказывать в средствах массовой информации и транслировать ролики в социальной рекламе.

В планах расширение доступа к получению образования и повышение квалификации среди пожилых людей. Для граждан предпенсионного возраста будут открыты образовательные программы, а для пожилых людей планируется создание специальных проектов. "Уже сегодня в республике работают университеты третьего возраста, кружки и клубы по интересами на базах территориальных центров, где пожилые люди могут изучать основы компьютерной грамотности, иностранные языки. Эти направления будут развиваться", - рассказала Татьяна Федорова.

Особое внимание уделят созданию условий для здоровой и безопасной жизни и активного долголетия. Вовлекать пожилых в энергичный образ жизни планируют через развитие физкультурно-оздоровительных организаций и создание при них групп для таких людей. Сейчас около 26% людей в возрасте от 60 лет и старше занимают физкультурой, добавила Татьяна Федорова.

Также задачами национальной стратегии стало развитие социального обслуживания, где особое внимание будут уделять качеству соцуслуг, создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

В результате реализации стратегии будут созданы условия для самостоятельной, независимой и полноценной жизнедеятельности пожилых граждан, устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества их жизни, активного и здорового долголетия. "Благодаря реализации стратегии у белорусов есть возможность сделать общество для всех возрастов. Ведь условия, которые удобны пожилому человеку, будут комфортными для всех", - подчеркнула Татьяна Федорова.

В разработке помощь оказывала Европейская экономическая комиссия ООН. Ежегодно результаты реализации программы будут оцениваться Национальным комитетом по народонаселению при Совете Министров.-0-