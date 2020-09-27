Стратегия Беларуси по борьбе с COVID-19 по успешности сравнима с подходом Швеции - Богдан

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия Беларуси по борьбе с COVID-19 по успешности сравнима с подходом Швеции, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь пошла тем же путем, что и Швеция. Возможно, если бы не волнения вокруг политических событий, подогреваемые Telegram-каналами, то опыт Беларуси по борьбе с пандемией COVID-19 был бы поставлен в один ряд с опытом Швеции как один из самых успешных и эффективных", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, "Беларусь не закрыла границы, мы не остановили производство, выполнили все свои международные обязательства, нам хватило коечного фонда, лекарственных средств". "Мы продолжили с физическим дистанцированием, с мягкими карантинными мерами нормальную жизнедеятельность нашей страны", - отметила заместитель министра.

Она добавила, что сегодня в ряде стран, которые пытаются обратно ввести жесткие карантинные меры, возникает недовольство населения, "потому что у них перед глазами есть опыт двух стран".

"Поэтому я считала и считаю, что опыт Беларуси уникальный и правильный", - резюмировала Елена Богдан.-0-